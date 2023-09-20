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Бавария — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Бавария» — «Манчестер Юнайтед»: хозяева забили второй мяч за четыре минуты

«Бавария» — «Манчестер Юнайтед»: хозяева забили второй мяч за четыре минуты
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В эти минуты проходит матч 1-го тура группы А Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и английским «Манчестер Юнайтед». Игра проводится на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом из Швеции. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Группа A. 1-й тур
20 сентября 2023, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
1-й тайм
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Зане – 28'     2:0 Гнабри – 32'    

На 28-й минуте Лерой Зане открыл счёт и вывел «Баварию» вперёд. Спустя четыре минуты Серж Гнабри увеличил преимущество своей команды. Джамал Мусиала продрался по левому флангу, вошёл в штрафную, обыграл Дало и покатил на свободного Гнабри. Серж с левой ноги спокойно уложил мяч в дальний угол — 2:0 в пользу мюнхенцев.

На данный момент немецкий клуб занимает вторую строчку в чемпионате Германии с 10 очками после четырёх матчей. В свою очередь, «Манчестер Юнайтед» занимает 13-ю строчку в таблице АПЛ.

Помимо этих двух клубов, в группе А также выступают датский «Копенгаген» и стамбульский «Галатасарай», который сегодня, 20 сентября, сыграли вничью — 2:2.

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