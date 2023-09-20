«Бавария» — «Манчестер Юнайтед»: хозяева забили второй мяч за четыре минуты

В эти минуты проходит матч 1-го тура группы А Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и английским «Манчестер Юнайтед». Игра проводится на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом из Швеции. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 28-й минуте Лерой Зане открыл счёт и вывел «Баварию» вперёд. Спустя четыре минуты Серж Гнабри увеличил преимущество своей команды. Джамал Мусиала продрался по левому флангу, вошёл в штрафную, обыграл Дало и покатил на свободного Гнабри. Серж с левой ноги спокойно уложил мяч в дальний угол — 2:0 в пользу мюнхенцев.
На данный момент немецкий клуб занимает вторую строчку в чемпионате Германии с 10 очками после четырёх матчей. В свою очередь, «Манчестер Юнайтед» занимает 13-ю строчку в таблице АПЛ.
Помимо этих двух клубов, в группе А также выступают датский «Копенгаген» и стамбульский «Галатасарай», который сегодня, 20 сентября, сыграли вничью — 2:2.
- 20 сентября 2023
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