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Бербатов: «МЮ» в кризисе. Было больно смотреть на команду в игре с «Брайтоном»

Бербатов: «МЮ» в кризисе. Было больно смотреть на команду в игре с «Брайтоном»
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Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов считает, что его бывшая команда находится в кризисе.

«Судя по результатам и выступлениям на поле, думаю, «МЮ» находится в кризисе. Некоторые говорят, что вся эта ситуация началась с владельцев, потому что именно они заложили основы для цикла неудач. Кто-то думает, что всё зависит только от того, что происходит на поле, от тренерских решений или от игроков. Хотя, на мой взгляд, действия руководства тоже влияют на клуб.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» продолжает спать на поле. Мы все это видели в матче с «Брайтоном» (1:3). «Юнайтед» полностью переиграли и перехитрили, они заслуживали поражения. «Брайтон» переиграл «МЮ» на «Олд Траффорд» по всем статьям. На это было больно смотреть», – приводит слова Бербатова Betfair.

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