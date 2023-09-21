Тухель — о матче «Баварии» с «Манчестер Юнайтед»: это было парадоксально

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (4:3).

«Это было немного парадоксально, потому что наш второй тайм был лучше, чем первый, но мы проиграли второй и выиграли первый. Сегодняшний результат сыграл важную роль для нашей уверенности и развития, но нам ещё есть над чем работать. Это заслуженная победа. Каждая победа в Лиге чемпионов – это большой шаг. Каждая победа над «Манчестер Юнайтед» – это большое достижение. У нас не было того ритма, который нам нужен, и при счёте 3:1 мы могли завершить игру. Но мы хорошо реагировали на каждую неудачу», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

В следующем туре «Бавария» встретится с «Копенгагеном», а «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Галатасараем».