Тухель — о матче «Баварии» с «Манчестер Юнайтед»: это было парадоксально

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (4:3).
«Это было немного парадоксально, потому что наш второй тайм был лучше, чем первый, но мы проиграли второй и выиграли первый. Сегодняшний результат сыграл важную роль для нашей уверенности и развития, но нам ещё есть над чем работать. Это заслуженная победа. Каждая победа в Лиге чемпионов – это большой шаг. Каждая победа над «Манчестер Юнайтед» – это большое достижение. У нас не было того ритма, который нам нужен, и при счёте 3:1 мы могли завершить игру. Но мы хорошо реагировали на каждую неудачу», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.
В следующем туре «Бавария» встретится с «Копенгагеном», а «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Галатасараем».
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