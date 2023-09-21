Наставник «Реала Сосьедад» Альгуасиль: для победы на «Интером» сделали всё, что могли

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль подвёл итоги домашнего матча с «Интером» (1:1) в 1-м туре Лиги чемпионов. Хозяева поля открыли счёт на 4-й минуте, а миланский клуб отыгрался на 87-й.

«Надеюсь, болельщикам понравилась игра, и они гордятся нами. Мы сделали всё, что могли, чтобы выиграть матч. Жаль, что всё так закончилось. Но я очень горжусь тем, что мы продемонстрировали.

Играть в Лиге чемпионов с футболистами, которых я тренировал на молодёжном уровне —это нечто особенное. Но больше всего я горжусь тем, что мы встретились с такой командой, как «Интер», и играли против них, как в прошедшем матче. Это заставляет меня ещё больше гордиться тем, чего мы достигли», — приводит слова Альгуасиля официальный сайт УЕФА.