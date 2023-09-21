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Быстров: кто такой Захарян? провёл один удачный сезон, а потом уехал случайно в Испанию?

Быстров: кто такой Захарян? провёл один удачный сезон, а потом уехал случайно в Испанию?
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Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров высказался о том, что российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян остался в запасе в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» (1:1).

«Чтобы его увидеть хотя бы с выходом на замену, ему много усилий нужно приложить. Там никто за красивые глаза, за прошлые заслуги выпускать не будет. Захарян? А кто это? Это человек, который провел один удачный сезон, а потом уехал случайно в «Реал Сосьедад»? Там нужно каждый день доказывать, — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2029 года. В нынешнем сезоне он провёл за клуб три матча и не отметился результативными действиями.

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