Полузащитник «Сочи» Юсупов: отставка Хохлова не была как снег на голову. Мы все не вечны

Футболист «Сочи» Артур Юсупов отреагировал на отставку главного тренера Дмитрия Хохлова из клуба.

«Нам на следующий день, после матча со «Спартаком» объявили, что Дмитрий Валерьевич подал в отставку — её одобрили. И всё. Это не было, как снег на голову. Результаты, действительно, были плохие. Мы все не вечны. У нас контракт заканчивается. Также уверен, что в следующем году и нас не будет. Это нормально — футбольная жизнь. Никто не умер. Все живы и здоровы. Это самое главное», — Юсупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Дмитрий был уволен из клуба 17 августа. Новым наставником сочинского коллектива стал Александр Точилин, который ранее уже возглавлял команду в сезонах-2018/2019 и 2019/2020.