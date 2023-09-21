Вратарь «Сочи» — об уходе Хохлова: судя по результатам, это ни для кого не было секретом

Вратарь «Сочи» Николай Заболотный высказался о матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:1 (по пен. 2:4)) и о смене главного тренера клуба.
«Игра была нормальная. Во втором тайме мы немного подсели – соперник поджал. Но по созданным моментам плюс-минус игра получилась ничейная. В любом случае нам обидно проигрывать. Как прокомментирую серию пенальти, в которой участвовал Никита Гойло? Ну а что тут комментировать? Так получилось, что мы проиграли. Могли и выиграть, но так сложилось. В какой-то степени пенальти — это лотерея.
Как восприняли отставку Дмитрия Хохлова? Судя по результатам команды, это ни для кого не было секретом. У нас шли неудачи, поэтому отставку восприняли спокойно. Он сам попрощался с командой, сказал всем спасибо.
Вижу ли плюс в том, что Александр Точилин возглавил клуб? Естественно. Его мы знаем давно. Пока у нас нет больших изменений, но прошло всего три дня, да и серьёзных тренировок ещё не было. Только восстановительное занятие и сразу предыгровое.
Как оцениваю кубковые перспективы «Сочи»? Осталось два тура – два домашних матча с «Факелом» и «Оренбургом». Побеждаем и выходим дальше. Вот и все перспективы», — приводит слова Заболотного «Евро-Футбол.ру».
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