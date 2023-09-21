Билялетдинов не считает Галактионова виновным в неудачах «Локомотива» в нынешнем сезоне

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал последние результаты железнодорожников после их поражения в матче группового этапа Фонбет Кубка России от «Урала» (0:0, 2:4 — по пенальти).
«Как мне кажется, «Локомотив» обладает действительно хорошо подобранной и сыгранной командой. Не сказал бы, что у неё есть откровенные слабости. Важно понимать, что не всегда удаётся быстро вывести футболистов на пик. Если два или три игрока находятся в лучших кондициях — это ещё не весь стартовый состав. Считаю, что временами железнодорожники хорошо комбинируют на скорости, но пока у наставника не получается привить им умение играть на результат.
Галактионов работает с теми ресурсами, которые у него сейчас есть, повторюсь: тут важно терпение. Он в процессе воспитания команды, которая должна бороться за высокие места. Взять хотя бы Тимура Сулейманова. Хоть он и во всех смыслах свой человек, но и ему надо обучиться и интегрироваться в коллектив, чтобы раскрыть свои лучшие качества», — приводит слова Билялетдинова RT.
- 21 сентября 2023
-
10:55
-
10:53
-
10:53
-
10:42
-
10:29
-
10:21
-
10:20
-
10:15
-
10:04
-
10:00
-
09:58
-
09:52
-
09:49
-
09:45
-
09:37
-
09:34
-
09:32
-
09:25
-
09:22
-
09:15
-
08:49
-
08:45
-
08:45
-
08:38
-
08:30
-
08:30
-
08:07
-
08:00
-
07:36
-
06:45
-
06:34
-
06:21
-
06:19
-
06:04
-
05:49