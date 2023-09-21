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«Рома» не без проблем одолела «Шериф» на выезде

«Рома» не без проблем одолела «Шериф» на выезде
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Завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором встречались молдавский «Шериф» и итальянская «Рома». Игра проходила на стадионе «Шериф» в Тирасполе и закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 45-й минуте полузащитник «Ромы» Леандро Паредес открыл счёт в матче. На 57-й минуте защитник «Шерифа» Кристиан Товар восстановил равновесие на табло. На 61-й минуте главный тренер гостей Жозе Моуринью сделал тройную замену, бросив в бой в том числе Пауло Дибалу. Всего через четыре минуты после этого отличился Ромелу Лукаку.

В параллельном матча группы чешская «Славия» в гостях переиграла швейцарский «Сервет» со счётом 2:0. Таким образом, «Рома» и «Славия» набрали максимальное количество очков в квартете G после 1-го тура.

Лига Европы . Группа G. 1-й тур
21 сентября 2023, четверг. 19:45 МСК
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Окончен
1 : 2
Рома
Рим, Италия
0:1 Паредес – 45+4'     1:1 Товар – 57'     1:2 Лукаку – 65'    
Удаления: Пауто – 90+8' / нет
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