«Рома» не без проблем одолела «Шериф» на выезде
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Завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором встречались молдавский «Шериф» и итальянская «Рома». Игра проходила на стадионе «Шериф» в Тирасполе и закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 45-й минуте полузащитник «Ромы» Леандро Паредес открыл счёт в матче. На 57-й минуте защитник «Шерифа» Кристиан Товар восстановил равновесие на табло. На 61-й минуте главный тренер гостей Жозе Моуринью сделал тройную замену, бросив в бой в том числе Пауло Дибалу. Всего через четыре минуты после этого отличился Ромелу Лукаку.
В параллельном матча группы чешская «Славия» в гостях переиграла швейцарский «Сервет» со счётом 2:0. Таким образом, «Рома» и «Славия» набрали максимальное количество очков в квартете G после 1-го тура.
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