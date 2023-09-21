Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Аякс — Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владелец «Гавра», за который выступает Далер Кузяев, хочет продать клуб

Владелец «Гавра», за который выступает Далер Кузяев, хочет продать клуб
Аудио-версия:
Комментарии

Президент и владелец французского «Гавра» Винсент Вольпе хочет продать клуб, воспользовавшись повышением в классе, чтобы поднять цену. Об этом сообщает французское издание L'Informed.

Два года назад Вольпе уже объявлял о желании продать «Гавр», и тогда американский бизнесмен просил за клуб € 30 млн. По информации источника, после выхода команды в высший дивизион Франции желание владельца избавиться от «Гавра» не пропало, но зато выросли аппетиты. Теперь Вольпе требует € 40 млн. Увеличение суммы оправдывается ростом доходов от продажи телеправ, хотя в целом в финансовом плане клуб уже некоторое время испытывает проблемы.

После пяти туров «Гавр» занимает 11-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. В активе команды шесть очков. Далер Кузяев, перебравшийся в «Гавр» прошлым летом из «Зенита» на правах свободного агента. В текущем сезоне полузащитник провёл за команду пять матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Материалы по теме
Далер Кузяев поделился впечатлениями от жизни во Франции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android