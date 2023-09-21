Владелец «Гавра», за который выступает Далер Кузяев, хочет продать клуб

Президент и владелец французского «Гавра» Винсент Вольпе хочет продать клуб, воспользовавшись повышением в классе, чтобы поднять цену. Об этом сообщает французское издание L'Informed.

Два года назад Вольпе уже объявлял о желании продать «Гавр», и тогда американский бизнесмен просил за клуб € 30 млн. По информации источника, после выхода команды в высший дивизион Франции желание владельца избавиться от «Гавра» не пропало, но зато выросли аппетиты. Теперь Вольпе требует € 40 млн. Увеличение суммы оправдывается ростом доходов от продажи телеправ, хотя в целом в финансовом плане клуб уже некоторое время испытывает проблемы.

После пяти туров «Гавр» занимает 11-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. В активе команды шесть очков. Далер Кузяев, перебравшийся в «Гавр» прошлым летом из «Зенита» на правах свободного агента. В текущем сезоне полузащитник провёл за команду пять матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.