Иско — о матче с «Рейнджерс»: в этот раз удача была не на нашей стороне

Полузащитник «Реала Бетис» Иско прокомментировал игру с «Рейнджерс».

«Другая команда тоже играет… Я думаю, что, играя так, как мы играли сегодня, мы чаще выигрываем, чем проигрываем. У нас были шансы на поле, которое было очень плотным, но этого не случилось. Гол, в том числе и со штрафного, где было много рикошетов, и они смогли забить… В этот раз удача была не на нашей стороне. Но, несмотря на это, я думаю, что команда отреагировала, в последние минуты мы давили, у нас были шансы, но этого не произошло.

Да, я так думаю, потому что и в первом, и во втором тайме у нас было много моментов для взятия ворот, явных моментов, где, возможно, мы допустили ошибку в последней части игры в той зоне, где нужно хорошо решать. Надеюсь, в следующих встречах мы будем более точны», — приводит слова Иско Marca.

Вчера, 21 сентября, «Бетис» в гостях проиграл «Рейнджерсу» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча на стадионе «Айброкс» завершилась со счётом 0:1.

После первого тура «Бетис» занимает четвертое место (ноль очков) в группе C со «Спартой (три очка), «Рейнджерсом» (три очка) и «Арисом» (три очков).

В следующем матче испанский клуб примет на своём поле пражскую «Спарту». Игра пройдёт пятого октября.