Игрок «Сочи» Литвинов: сначала вообще не поверил, что меня вызвали в сборную России

Защитник футбольного клуба «Сочи» Вячеслав Литвинов рассказал о вызове в сборную России.
«У «Сочи» была игра, не помню с кем, после каждого матча мы собираемся и общаемся. Мы собрались, я уже уходил, спортивный директор подозвал, поздравил с вызовом в сборную. Я сначала вообще не поверил, что меня вызвали, но был очень рад.
Мы поехали в Египет, полностью другая атмосфера, другая страна, смогли сыграть за рубежом, ведь сейчас тяжело проводить матчи в других странах, играть против зарубежных команд. Для нас это была большая мотивация, при этом познакомиться с главным тренером сборной России тоже хорошо. Кто-то говорил, что есть сборная-1 и сборная-2, но Валерий Георгиевич (Карпин. — Прим. «Чемпионата») сказал, что нет разницы, какая команда. Любой, кто себя проявит, может быть вызван в будущем», — приводит слова Литвинова ТАСС.
- 22 сентября 2023
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