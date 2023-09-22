Мартинс: Бабич — лидер на поле. Общее у них с Жиго в этом плане действительно есть

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о сербском новичке москвичей Срджане Бабиче.

«Срджан действительно здорово вписался в коллектив, привнёс в команду новую энергию. Его гол на последних минутах матча с «Сочи» — это было сильно. Тренер вовремя почувствовал, что защитнику пора помогать линии атаки, и это сработало. Нам была просто необходима эта победа, потому что мы на протяжении нескольких туров не могли ощутить такой важный вкус успеха. А победный гол в самой концовке только усилил эмоции. Это был один из тех матчей, когда соперник обороняется большими силами, а пробить эту стену у чужих ворот очень тяжело.

Срджан — лидер на поле, это сразу чувствуется. Общее у них с Самуэлем (Жиго. — Прим. «Чемпионата») в этом плане действительно есть. Но я не думаю, что Срджан приехал сюда стать «заменой» Жиго. У него своё лицо. И я желаю ему оставить в «Спартаке» не менее яркий след.

На связи ли мы с Жиго? Периодически списываемся. Я очень ценю это общение, потому что Самуэль — человек, который очень помог мне адаптироваться в «Спартаке», стать здесь своим. Подсказывал во всём — в плане знакомства с русским языком, с городом, с клубом. Рад, что он осуществил мечту и играет за свой любимый «Марсель», — сказал Мартинс в интервью пресс-службе клуба.