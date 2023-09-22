Де Хеа завершит карьеру, если ему не предложат стать основным вратарём в крупном клубе

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа, ныне пребывающий в статусе свободного агента, может завершить профессиональную карьеру, сообщает The Guardian.

По информации источника, 32-летний де Хеа может уйти из спорта, если не получит предложение стать основным голкипером крупного европейского клуба в ближайшее время. Ранее испанский вратарь отклонил предложения, поступившие из Саудовской Аравии, поскольку хочет остаться в Европе.

Напомним, в сезоне-2022/2023 де Хеа провёл 58 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт игрока с «красными дьяволами» истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать соглашение. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн. Де Хеа выступал за английский клуб с 2011 года.