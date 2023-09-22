В РПЛ отреагировали на слова Семака, что Ерохин считался легионером в заявке «Зенита»

В РПЛ объяснили, почему полузащитник «Зенита» Александр Ерохин занимал легионерское место в заявке клуба. Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что игрока заявили за дубль, потому что полузащитник в заявке клуба считается легионером.

«Основной заявочный лист (по списку №3 А) состоит из 25 мест, 12 из которых — для доморощенных игроков (воспитанных внутри федерации), и ещё 13 — для всех остальных футболистов, в том числе легионеров.

Так как Ерохин не является ни доморощенным футболистом ассоциации, ни доморощенным футболистом клуба, то его заявка автоматически приходит в список 13. То есть потенциально он занимает одно вакантное легионерское место.

В связи с тем, что у ФК «Зенит» был почти заполнен основной заявочный лист (по списку №3 А), клуб перезаявил Ерохина по листу второй команды», – сказали в РПЛ корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.