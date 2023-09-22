Экс-президент «Зенита» Туфрин оценил шансы сборной России сыграть на ЧМ-2026

Экс-президент «Зенита» Леонид Туфрин оценил шансы сборной России сыграть на чемпионате мира 2026 года, а также отметил в положительную сторону проведение санкт-петербуржской командой товарищеских матчей в условиях международной изоляции.

«Если даже абстрагироваться от СВО и представить условия, необходимые для игр сборной, то нужно хотя бы, чтобы над Россией было открыто небо для перелётов. Этого сегодня нет. И мы понимаем, что возникшая в мире ситуация — надолго. Об этом говорят прогнозисты на Западе. Никто не знает, когда, а главное, чем это закончится. И говорить сейчас о том, что Россию куда-то пустят — положим, на тот же чемпионат мира, — это всё равно что тыкать пальцем в небо, которое закрыто. Такие заявления, извините, ни на чём не основываются. Восстановить авиасообщение с Европой будет непросто. А пока небо закрыто, говорить о каких-то перелётах, организации матчей нереально. Никто к нам не прилетит, никуда мы не сможем. А через Стамбул никто летать не захочет.

Если говорить о том, не придумают ли нейтральную площадку для матчей сборной России, то, например, Украина играет в Польше. Но это не значит, что нас кто-то к себе пустит. И вообще, как можно представить, что такая огромная страна, как Россия, будет проводить матчи на другой территории?

Сейчас просто не о чем говорить. Мне нравится, как в этих условиях ведёт себя «Зенит». Они договариваются о проведении товарищеских матчей — играли с «Сепаханом», сыграют с «Кайратом». Хоть какие-то международные встречи. Они очень важны в условиях изоляции. Мы видим состояние лидера отечественного футбола. То же можно сказать про сборную», — приводит слова Туфрина «РБ Спорт».