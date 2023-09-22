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«Аль-Наср» — «Аль-Ахли»: Рияд Марез сократил отставание гостей до одного мяча

«Аль-Наср» — «Аль-Ахли»: Рияд Марез сократил отставание гостей до одного мяча
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В эти минуты идёт матч 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Ахли». Матч проходит на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Саудовская Аравия - Про лига . 7-й тур
22 сентября 2023, пятница. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
4 : 3
Аль-Ахли
Джидда
1:0 Роналду – 4'     2:0 Талиска – 17'     2:1 Кессье – 30'     3:1 Талиска – 45+6'     3:2 Марез – 50'     4:2 Роналду – 52'     4:3 Аль-Бурайкан – 87'    

На 48-й минуте матча Талиска неаккуратно сыграл в штрафной «Аль-Насра», двинув по ногам выскочившего из-за спины Аль-Хурайджи, в результате чего в ворота хозяев был назначен пенальти. На 50-й минуте матча Марез хладнокровным ударом с «точки» развёл вратаря и мяч по разным углам.

Ранее, на четвёртой минуте матча, Роналду открыл счёт в матче с передачи Мане. На 17-й минуте встречи Талиска головой вколотил мяч в сетку ворот и удвоил преимущество хозяев. На 30-й минуте «Аль-Ахли» сократил отставание до одного мяча благодаря прицельному удару Кессье в угол ворот. На 45+6-й минуте встречи Талиска оформил дубль.

После шести туров «Аль-Наср» набрал 12 очков и занимает шестое место в чемпионате. В свою очередь, «Аль-Ахли» после аналогичного количества игр набрал 15 очков и расположился на пятой строчке в турнирной таблице.

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