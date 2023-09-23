Агент рассказал о состоянии защитника ЦСКА Мойзеса перед матчем с «Ростовом»
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Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника ЦСКА Мойзеса, рассказал о состоянии футболиста.
«Мойзес чувствует себя нормально. Но всё ещё неизвестно, сыграет ли он в следующем матче. Зависит от состояния», — приводит слова агента Sport24.
Ранее сообщалось, что игрок пропустит матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» из-за травмы, полученной в игре 8-го тура с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщал журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.
Напомним, на 17-й минуте игры с «Крыльями Советов» бразильский защитник ЦСКА Мойзес получил повреждение. Вместо него на поле появился другой защитник – Илья Агапов.
Армейцы сыграют с «Ростовом» в воскресенье, 24 сентября.
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