Клотет: игроки «Торпедо» должны предъявлять к себе более высокие требования

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет высказался о результатах команды в Мелбет Первой лиге. Автозаводцы занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 17 очков за 11 матчей.

«От нас ожидают, что мы будем играть лучше, забивать больше, но реальность такова, что наши мячи забивают наши центральные защитники. Но ведь наши нападающие должны забивать больше голов! Они приходили в команду, чтобы это делать. Я доволен текущим количеством очков, но если ты не забиваешь, то их сложно набирать в следующих играх.

Впереди две игры. Будем подбирать состав. От «Торпедо» все ждут, что мы выйдем в РПЛ, но бывает такое, что команда не совсем сбалансирована. Это сложная лига. Невозможно на длинной дистанции всегда играть хорошо. В тактическом плане есть ещё много аспектов, в которых нам надо прибавить. В целом, игра неплохая. Нам нужно много работать, чтобы набирать очки. Наши игроки должны предъявлять к себе более высокие требования», — приводит слова Клотета официальный сайт «Торпедо».