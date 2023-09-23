Роналду: продолжу играть до тех пор, пока мои ноги не скажут: «Криштиану, всё»

38-летний португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду считает, что на его игровой карьере рано ставить крест.

«Говорят, что на Роналду можно поставить крест… Это неправда. Я продолжу играть до тех пор, пока мои ноги не скажут: «Криштиану, всё».

Я до сих пор имею многое. Я до сих пор люблю футбол, люблю забивать мячи. Я до сих пор люблю выигрывать. Я до сих пор доказываю, что на мне рано ставить крест», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Вчера, 22 сентября, прошла встреча 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Ахли», в котором команда Роналду обыграла соперника со счётом 4:3. 38-летний португалец отметился дублем.