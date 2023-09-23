Уилкшир: не надо бояться, что результат «Динамо» в матче со «Спартаком» может повториться

Бывший футболист Люк Уилкшир поделился ожиданиями от матча 9-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо». Встреча состоится сегодня, 23 сентября. Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Не надо бояться, что результат, который был недавно в Кубке России, может повториться в предстоящем матче. Всегда надо работать на максимум, а что будет, то и будет. Для «Динамо» возможно всё в этом сезоне», — сказал Уилкшир в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 15 очков за восемь матчей. «Спартак» находится на шестой строчке, заработав 13 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляют «Крылья Советов» (18).
- 23 сентября 2023
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