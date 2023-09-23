Алдонин: легионеры, такие как Медина и Фернандес, приезжают в РПЛ из-за денег и репутации

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин прокомментировал неоднозначные переходы Марио Фернандеса, Хесуса Медины и Хорхе Карраскаля в клубы-конкуренты, заявив, что легионеры приезжают в Российскую Премьер-Лигу с целью заработка денег и репутации.

«Фернандес говорил, что намерен играть только за ЦСКА? Это скорее вопрос возраста и мироощущения. Мы периодически привязываем человека к словам, которые он говорил давно. Но жизнь не стоит на месте, и решения могут быть различные. Не мне его судить. Марио сделал свой выбор. То же самое могу сказать о Медине и Карраскале. Все они легионеры и приехали сюда прежде всего зарабатывать деньги и репутацию. Каждый делает это в максимально выгодном для себя свете, так как шансов заработать у футболиста бывает не так много, а решение нужно принимать здесь и сейчас. Фернандес сделал вывод, что так будет выгоднее для него и семьи. Карьера игрока не вечная. Что касается его признаний в любви к столичному клубу, я не расценивал бы их как некую эмоциональную браваду. Поэтому болельщики ЦСКА как были, так и останутся при своём мнении, а поступок Марио рассудит история», — приводит слова Алдонина RT.

Напомним, в прошедшее летнее трансферное окно бразильский защитник Марио Фернандес перешёл в санкт-петербургский «Зенит», хотя до этого на протяжении многих лет выступал за ЦСКА. Хесус Медина также покинул ЦСКА этим летом, перейдя в стан «Спартака», а Хорхе Карраскаль стал игроком московского «Динамо».