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Бонуччи – второй старейший полевой игрок, дебютировавший в Бундеслиге

Бонуччи – второй старейший полевой игрок, дебютировавший в Бундеслиге
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Итальянский защитник Леонардо Бонуччи дебютировал за берлинский «Унион» в Бундеслиге в матче против «Хоффенхайма» вчера, 23 сентября (0:2).

Это сделало его вторым старейшим полевым игроком, который дебютировал в чемпионате Германии – 36 лет 145 дней, сообщает Opta Sport.

Старше его был только Карстен Линке, который в августе 2002-го дебютировал за «Ганновер» в возрасте 36 лет 326 дней.

Напомним, 36-летний Леонардо Бонуччи выступал за итальянский «Ювентус» на протяжении 12 лет (при этом в сезоне-2017/2018 он играл за «Милан»). На счету итальянца 26 матчей во всех турнирах в прошлом сезоне, в которых он отметился двумя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.

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