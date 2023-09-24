Форвард «Штутгарта» Гирасси повторил рекорд Роберта Левандовского

Вчера закончился матч 5-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и «Дармштадт 98». Игра проходила на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси оформил по ходу матча дубль.

Это его 9-й и 10-й голы в текущем сезоне Бундеслиги. Гирасси повторил рекорд Роберта Левандовского, который в составе «Баварии» в сезоне-2020/21 тоже забил 10 мячей в первых 5 турах. Всего в том сезоне поляк имел в активе 41 гол в 29 играх чемпионата Германии.

«Штутгарт» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 12 очков в пяти играх. «Дармштадт 98» остался на последнем месте с одним очком в активе. Гирасси сейчас лидирует в гонке бомбардиров Бундеслиги.