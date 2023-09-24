Гарри Кейн установил рекорд Бундеслиги по голам в первых пяти матчах

Вчера, 23 сентября, «Бавария» обыграла «Бохум» со счётом 7:0, из которых три гола забил новоиспечённый нападающий команды Гарри Кейн. Таким образом, он побил рекорд чемпионата Германии, забив шесть мячей в своих первых пяти играх.

Другими игроками, кто поучаствовал в разгроме стали: Эрик Шупо-Мотинг, Маттейс де Лигт, Лерой Зане и Матис Тель.

Кейн перешёл в немецкий клуб летом нынешнего года за € 100 млн. До этого он 12 лет провёл в составе «Тоттенхэма», став лучшим бомбардиром клуба — 280 голов. Также он является лучшим голеадором в истории сборой Англии — 58 мячей.

«Бавария» занимает первое место в таблице Бундеслиги с 13 очками после пяти матчей. Единственная потеря очков произошла в матче с «Байером» (2:2).