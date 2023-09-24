Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарри Кейн установил рекорд Бундеслиги по голам в первых пяти матчах

Гарри Кейн установил рекорд Бундеслиги по голам в первых пяти матчах
Комментарии

Вчера, 23 сентября, «Бавария» обыграла «Бохум» со счётом 7:0, из которых три гола забил новоиспечённый нападающий команды Гарри Кейн. Таким образом, он побил рекорд чемпионата Германии, забив шесть мячей в своих первых пяти играх.

Другими игроками, кто поучаствовал в разгроме стали: Эрик Шупо-Мотинг, Маттейс де Лигт, Лерой Зане и Матис Тель.

Кейн перешёл в немецкий клуб летом нынешнего года за € 100 млн. До этого он 12 лет провёл в составе «Тоттенхэма», став лучшим бомбардиром клуба — 280 голов. Также он является лучшим голеадором в истории сборой Англии — 58 мячей.

«Бавария» занимает первое место в таблице Бундеслиги с 13 очками после пяти матчей. Единственная потеря очков произошла в матче с «Байером» (2:2).

Материалы по теме
Холанд? Мбаппе? Кейн? Внезапно лучший бомбардир топ-лиг оказался в «Штутгарте»
Холанд? Мбаппе? Кейн? Внезапно лучший бомбардир топ-лиг оказался в «Штутгарте»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android