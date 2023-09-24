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Новичок «Динамо» Чавес прокомментировал поражение в матче со «Спартаком»

Новичок «Динамо» Чавес прокомментировал поражение в матче со «Спартаком»
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Полузащитник «Динамо» Луис Чавес высказался о поражении своей команды в матче 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

«Матчи со «Спартаком» в РПЛ и Кубке были разные. В Кубке мы допустили слишком много ошибок, и противник знал, как ими можно воспользоваться. В матче РПЛ мы допустили ошибку слишком рано, что привело к голу. Мы не смогли исправить ситуацию.

Да, «Спартак» — сложный соперник для «Динамо», потому что это дерби! Такие игры даются тяжело. Мы хотели выиграть, но это футбол. У нас ещё будет шанс», — сказал Чавес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» же опустилось на пятую строчку, имея в своём активе 15 очков после девяти туров чемпионата.

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