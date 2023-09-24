Силкин: «Зенит» потихоньку выкарабкивается, а «Локомотив» только попал в эту яму

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящих матчей 9-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Столкнётся ли «Зенит» с проблемами в игре с «Локомотивом»? Понятно, что «железнодорожники» сейчас переживают не лучшие времена, и нет команд, которые пройдут сезон без спадов. «Зенит» потихоньку выкарабкивается, а «Локомотив» только попал в эту яму. Но любая серия рано или поздно заканчивается.

Если говорить о шансах «Ростова» в матче с ЦСКА, то до матча они есть у любой команды. Можно играть плохо, иметь один момент и победить. А потом все будут говорить, объективно это или нет. Кто первым использует ошибку соперника, у того и будет преимущество. Несмотря на то, что команды находятся на разных полюсах в таблице, у всех свои задачи. Понятно, что «Зенит», например, будет доказывать, что сильнее остальных, «Локомотив» — что тоже может соперничать с топ-клубами.

Потеряет ли «Краснодар» очки в матче с «Уралом»? «Краснодар» очень здорово начал сезон, но это не означает, что у него не будет проблем. Спад обязательно случится. Вопрос только когда. Надолго ли он останется на первой строчке, зависит только от южан. Если они будут продолжать побеждать, то соперники всё равно где-то будут спотыкаться. Но я уверен, что «быки» не случайно забрались так высоко. Команда медленно, но верно прогрессирует. Туда приезжают хорошие иностранцы и свои воспитанники неплохие. Это одна из самых перспективных наших команд», — приводит слова Силкина «Евро-Футбол.Ру».