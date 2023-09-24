Вильсон Изидор: Малком говорил мне: «Если ты перейдёшь в «Зенит», я могу остаться»

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор рассказал, как подружился с бразильцем Малкомом.
«Когда я первый раз играл против «Зенита», Малком был на поле и просто в какой-то момент заговорил со мной по-французски — сказал, что я классный игрок. Мы немного тогда пообщались, а потом я познакомился с одним из его близких друзей, которого зовут Лоран Лопес и который уже нас связал друг с другом. Тогда Малком сказал мне, что я впечатлил его как футболист, позвал меня в «Зенит». Я сказал ему: «Время покажет». А он ответил: «Если ты перейдёшь, я могу остаться». Но, увы, он ушёл до того, как я оказался здесь! Тем не менее мы продолжаем быть на связи — много играем в видеоигры, иногда созваниваемся.
Из-за него выбрал себе 10-й номер? Я и в «Локомотиве» играл с десяткой на спине, мне этот номер очень нравится. И, разумеется, потому что под ним тут играл мой друг Малком. Он сказал мне, что считает меня достойным преемником этого номера. И я согласился!» — приводит слова Изидора официальный сайт «Зенита».
- 24 сентября 2023
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