Леонид Федун: важно не бояться периодически менять Промеса

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун оценил нынешнюю форму команды и отметил необходимость периодически менять нидерландского нападающего Квинси Промеса.
«Обсуждали ли частую ротацию состава? «Спартак» всё время обсуждают. Когда говорить не о чем, начинают обсуждать поваров, врачей… Потому что «Спартак» — это новость. Команда практически имеет два состава. Да, были проблемы с определением того, кто будет играть. Но теперь Абаскаль, похоже, определился. Важно не бояться периодически менять Промеса. Думаю, что команда будет идти вперёд», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».
Напомним, вчера, 23 сентября, «Спартак» одержал победу над московским «Динамо» со счётом 1:0 в рамках 9-го тура РПЛ. Единственный мяч на свой счёт записал нападающий Тео Бонгонда.
- 24 сентября 2023
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