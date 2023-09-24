Петржела: уверен, что «Зенит» обыграет «Локомотив». Трансфер Изидора придаст матчу огня

Чешский тренер Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Локомотив». Встреча состоится сегодня, 24 сентября. Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Я полностью уверен в том, что «Зенит» обыграет «Локомотив». Петербуржцы набрали очень хорошую форму и должны продолжить побеждать дальше. Думаю, что этот матч будет очень принципиальным. Дзюба будет мотивирован против «Зенита». Конечно, трансфер Изидора придаст огня этому матчу. Игра будет интересна, но в любом случае — победит «Зенит», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за восемь матчей. «Локомотив» находится на восьмой строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляют «Крылья Советов» (18).