Тренер «Челси» Почеттино — о сравнении с Тухелем: он пришёл в уже готовый проект

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказал мнение насчёт сравнения его с бывшим наставником лондонской команды Томасом Тухелем.

«Томас пришёл в другой проект. Проект, который уже был построен. Мы пришли в проект, в котором менялись принципы руководства. Вот почему сейчас всё иначе: мы все думаем об одном и том же, но предлагаем разные идеи и философию.

Нужно признать, что были и проект, и идея, но теперь мы собираемся построить что-то важное для будущего, однако на это нужно время. Разрушить можно за одну секунду, но для того, чтобы построить что-либо нужно работать и двигаться небольшими шагами. Со стороны может показаться, что нам трудно прогрессировать, но внутри клуба всё хорошо. Мы строим сильную команду и постепенно начинаем добиваться желаемых результатов», — приводит слова Почеттино Chelsea News.