Умяров — о победе в матче с «Динамо»: мы обязаны были побеждать, что и сделали

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением о победе красно-белых в игре с «Динамо» в 9-м туре российской Премьер-лиги.
«Боевая игра? Мы всегда боремся за 3 очка. Понятно, это старинное дерби, в данной ситуации мы обязаны были побеждать, что и сделали.
Получилось перезагрузиться во время паузы на сборные, выдохнули. После «Краснодара» было неприятное настроение, но всё выправилось», — приводит слова Умярова Sport24.
Напомним, вчера, 23 сентября, в столичном дерби «Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Тео Бонгонда.
После девяти туров чемпионата России красно-белые набрали 16 очков и на текущий момент располагаются на 4-й строчке в турнирной таблице. В свою очередь, «Динамо» после девяти матчей РПЛ набрало 15 очков и занимает 5-е место.
- 24 сентября 2023
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