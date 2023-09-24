Романцев: Хиддинк тоже говорил, что для наших игроков окно в Европу — шаг вперёд

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал слова наставника сборной России Валерия Карпина, который посоветовал российским футболистам уезжать в другие чемпионаты.

«Честно говоря, не ожидал на это такой шумной реакции, да ещё с привкусом политики и безумными обвинениями в стремлении развалить наш футбол. Лично мне эта история представляется желанием придать сказанному тренером элемент скандальности. Сужу по вопросу, от которого так и попахивает провокацией. Если верить опубликованному тексту, то после матча с Катаром Карпина спросили: не хочет ли он дать совет уезжать из РПЛ всем, у кого есть хоть какая-то возможность? Известно, что способ получить зарубежный контракт в футболе только один — стабильная, высокого уровня игра, отвечающая требованиям клуба, который тебя приглашает. Иных возможностей выступать в другой стране быть не может. Замечу, что тех, кто за последние годы сумел заинтересовать европейские клубы, в нашем футболе — раз-два и обчёлся.

В свое время Гус Хиддинк, с которым сборная стала призером Евро-2008, тоже говорил, что для наших игроков окно в Европу — шаг вперёд. И сборная от этого будет сильней. Но я что-то не припомню в его адрес обвинений в стремлении развалить российский футбол. Тогда Аршавин, Павлюченко, Жирков, Билялетдинов и Погребняк были просто нарасхват. О массовом побеге за рубеж никто не говорил, а вот чувство гордости за своих ребят мы все испытывали!» — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».