Романцев: Хиддинк тоже говорил, что для наших игроков окно в Европу — шаг вперёд

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал слова наставника сборной России Валерия Карпина, который посоветовал российским футболистам уезжать в другие чемпионаты.
«Честно говоря, не ожидал на это такой шумной реакции, да ещё с привкусом политики и безумными обвинениями в стремлении развалить наш футбол. Лично мне эта история представляется желанием придать сказанному тренером элемент скандальности. Сужу по вопросу, от которого так и попахивает провокацией. Если верить опубликованному тексту, то после матча с Катаром Карпина спросили: не хочет ли он дать совет уезжать из РПЛ всем, у кого есть хоть какая-то возможность? Известно, что способ получить зарубежный контракт в футболе только один — стабильная, высокого уровня игра, отвечающая требованиям клуба, который тебя приглашает. Иных возможностей выступать в другой стране быть не может. Замечу, что тех, кто за последние годы сумел заинтересовать европейские клубы, в нашем футболе — раз-два и обчёлся.
В свое время Гус Хиддинк, с которым сборная стала призером Евро-2008, тоже говорил, что для наших игроков окно в Европу — шаг вперёд. И сборная от этого будет сильней. Но я что-то не припомню в его адрес обвинений в стремлении развалить российский футбол. Тогда Аршавин, Павлюченко, Жирков, Билялетдинов и Погребняк были просто нарасхват. О массовом побеге за рубеж никто не говорил, а вот чувство гордости за своих ребят мы все испытывали!» — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».
- 24 сентября 2023
-
15:06
-
15:00
-
14:55
-
14:55
-
14:48
-
14:31
-
14:30
-
14:25
-
14:22
-
14:10
-
14:01
-
13:57
-
13:55
-
13:40
-
13:36
-
13:32
-
13:30
-
13:10
-
13:09
-
13:02
-
13:00
-
13:00
-
13:00
-
12:55
-
12:48
-
12:45
-
12:39
-
12:33
-
12:30
-
12:25
-
12:20
-
12:00
-
11:58
-
11:55
-
11:48