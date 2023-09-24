Хавьер Тебас: подписка на просмотр игр Ла Лиги стоит столько же, сколько и выпивка

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал то, почему подписка на просмотр матчей чемпионата Испании одна из самых дорогих в Европе.

«Мы знаем, где находятся эти серверы, имена их владельцев, как они транслируют матчи (речь о множестве пиратских ресурсов, незаконно транслирующих матчи чемпионата Испании. — Прим. «Чемпионата»), но мы ничего не можем сделать, потому что до сих пор не принято соответствующее законодательство. Мы работаем над урегулированием этого вопроса вместе с Европейским Союзом и надеемся, что всё это прекратится к февралю 2024 года.

Исторически трансляции испанского чемпионата стоили дорого из-за необходимости приобретать линии, телефоны и так далее. Если подумать, то получается, что футбол стоит примерно € 10 день, примерно такая же стоимость у выпивки в Испании. Мы редко отказываем себе в том, чтобы хорошо провести время на улице, а ведь за эту сумму можно посмотреть много спорта", — приводит слова Тебаса Relevo.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.