Сарри – о ничьей с «Монцой»: мы заслужили свист от собственных фанатов

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал ничью с «Монцой» (1:1) в 5-м туре Серии А.

«До того, как счёт сравнялся, мы были пассивны и позволили соперникам забрать игру под свой контроль, поэтому мы заслужили свист от наших болельщиков. После этого всё открылось, и мы тоже имели свои шансы.

Многие вещи пока не работают так, как надо, и нам трудно быстро сбросить этот груз. Сейчас приоритетом является получение результата любым способом, чтобы снять лишнее напряжение и зарядить игроков энтузиазмом.

Играть после Лиги чемпионов тяжело для всех, особенно для нас, потому что мы не привыкли к этому. Так что трудностей следовало ожидать, особенно против такой хорошей команды, как «Монца», но мы всё равно могли сыграть лучше.

Каждая команда имеет свои особенности. Увлекаться красивым футболом, если команда не обладает соответствующими характеристиками, было бы самоубийством. Сейчас я хочу, прежде всего, улучшить уровень организации.

Если игроки хорошо умеют делать одни вещи, а вы заставляете их делать другие – очевидно, это создаст проблемы. Если бы я мог выбирать, то всегда болел бы за команду, играющую в зрелищный и атакующий футбол, но так не может быть постоянно.

Если и можно сейчас на что-то пожаловаться, так это на то, что «Лацио» не забивает столько, сколько должен учитывать показатели владения мячом.

Гендузи и Исаксен пока не готовы тактически играть за нас, но чтобы решить эту проблему, они должны хотя бы иногда выходить на поле», – цитирует Сарри Sky Sport Italia.