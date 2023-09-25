Бонгонда: безумно рад, что забил за сборную ДР Конго. Теперь мы сыграем на Кубке Африки

Футболист «Спартака» Тео Бонгонда прокомментировал свой гол за сборную ДР Конго, который помог его национальной команде отобраться на Кубок африканских наций.

«Всегда приятно играть за свою национальную команду. Забить гол за сборную — шикарное событие для меня, был безумно рад этому! ДР Конго является крупной страной. Теперь мы сможем сыграть на Кубке Африки. Посмотрим, что нам удастся достичь на этом турнире. Честно, я даже не знаю, что ожидать от этого. Мы сделаем всё, чтобы зайти максимально далеко. У нас в сборной собрался отличный коллектив, способный бороться со всеми командами на Кубке Африки», — сказал Бонгонда в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

27-летний Бонгонда дебютировал за сборную ДР Конго в феврале 2022 года. С тех пор игрок принял участие в семи встречах национальной команды, в которых смог отметиться двумя забитыми мячами. Стоит отметить, что на молодёжном уровне Тео представлял Бельгию.

Сборная ДР Конго выиграла свою отборочную группу, набрав 12 очков в шести играх. Второе место в группе I, дающее право выступить на Кубке африканских наций, заняла сборная Мавритании.