Кассьерра тащит «Зенит» после громкого провала. В чём секрет лучшего бомбардира РПЛ

Матео Кассьерра снова забил! Теперь у него восемь голов — лучший показатель в РПЛ. При этом нападающий «Зенита» лидирует и по системе «гол+пас» — 8+1. А ведь в прошлом сезоне у колумбийца в чемпионате России было всего два гола и шесть передач. Как ему менее чем за треть нового розыгрыша удалось перекрыть тот результат?

На Кассьерру положительно повлиял трансфер Малкома

С уходом бразильца в «Аль-Хиляль» у колумбийца стало чуточку больше шансов поражать чужие ворота. Ниже статистические доказательства:

Кассьерра в этом сезоне РПЛ: 2,75 удара (здесь и далее — в среднем за 90 минут); 2,75 удара из штрафной; 0,6 ожидаемых гола; 0,88 передачи под удар;

Кассьерра в прошлом сезоне РПЛ: 2,76 удара; 2,4 удара из штрафной; 0,3 ожидаемых гола; 1,74 передачи под удар.

Сейчас центрфорвард больше нацелен на забитые мячи: возросли показатели ударов из штрафной и ожидаемых голов, тогда как ключевых передач стало меньше.

Казалось бы, при чём тут Малком? Когда в прошлом сезоне у него вдруг пошла игра, вся команда стала подстраиваться под раскрытие потенциала бразильца. В частности, центральный нападающий был нацелен и на освобождение убойных зон для успешного партнёра: Малком неоднократно забивал после открываний на острие, став в итоге самым результативным игроком лиги — 23 гола и семь ассистов. Так что в какой-то степени Кассьерре порой приходилось жертвовать собой ради командного результата.

Голевое открывание Малкома в матче с «Факелом». Матео Кассьерра увёл защитника и наблюдает со стороны Фото: Кадр из трансляции

Ещё одно типичное голевое открывание Малкома прямо напротив ворот Фото: Кадр из трансляции

Только после отъезда звёздного игрока Семак стал безоговорочно доверять Кассьерре

Форварда окрылил и раскрепостил новый уровень тренерского доверия — сейчас он заметно выше, чем был ранее.

Кассьерра в этом сезоне РПЛ: 89% времени на поле от возможного количества — 719 минут из 810.

Кассьерра в прошлом сезоне РПЛ: 55% времени на поле — 1498 минут из 2700.

Колумбиец перешёл в «Зенит» летом 2022-го. У «Зенита» в нападении уже был Иван Сергеев, который перебрался в Санкт-Петербург на полгода раньше. В такой ситуации делать иностранца первым номером сразу после перехода Сергей Семак не рискнул, решив распределять игровые минуты между двумя игроками.

С отъездом Малкома пазл идеально сложился в пользу Кассьерры: у него уже закончился период адаптации, а тренеру после потери лидера настала пора определиться с основным центрфорвардом, чтобы как-то стабилизировать ситуацию в атаке. К тому же весьма кстати Матео ярко проявил себя в 1-м туре РПЛ — забил два трудовых мяча при трёх ударах в победной игре с «Пари НН» (2:0)!

Второй гол Матео Кассьерры в матче с «Пари НН» Фото: Кадр из трансляции

Когда у тебя есть безоговорочное доверие тренерского штаба, над тобой в меньшей степени довлеет боязнь совершить ошибку или она и вовсе отсутствует. Не так страшно ошибиться тогда, когда промах не повлияет на твоё положение. В новой ситуации игроку легче даже на подсознательном уровне.

Кассьерра ещё и на кураже после свадьбы

Летом Матео женился на девушке, с которой познакомился ещё в 17 лет. Сейчас Кассьерре 26. Известно, что Маргарита сопровождала футболиста во всех странах, в которых он выступал: после Колумбии («Депортиво Кали») в карьере игрока были Нидерланды («Аякс», «Гронинген»), Аргентина («Расинг») и, наконец, Россия («Сочи», «Зенит»).

Матео Кассьерра Фото: Из личного архива Кассьерры

Карьера футболиста не может существовать в отрыве от его жизни за пределами поля — всё взаимосвязано. Успех в одной сфере может стать началом белой полосы в другой — именно это случилось с Кассьеррой. Сейчас у него залетает почти всё: забил восемь мячей, хотя суммарный показатель ожидаемых голов составляет 4,79! А ещё Матео забивает по-разному: четыре — правой ногой, два — левой, два — головой.

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «Если говорить о результативности Кассьерры, одну причину сложно назвать. Он трудолюбивый и добрый, но нужно время, чтобы встроиться в коллектив. В прошлом сезоне он смотрелся хорошо, но не хватало реализации. Это, наверное, было обусловлено совокупностью психологических причин. Он всегда действовал полезно для команды. Нападающему важно забивать, а мы рады за него и за его результативность. Если привязывать его свадьбу к количеству забитых мячей, то, безусловно, женитьба положительно сказалась».

К слову о том, что всё в жизни взаимосвязано. Это касается и неудач — они аналогично способны накладываться друг на друга по принципу домино. Пример — яркая история от Карло Анчелотти из его книги. Суть сюжета: когда один из лидеров «Милана» играл ужасно слабо, тренер разговорил его и выяснил, что футболист совсем не уверен в своём желании жениться на девушке, с которой они уже запланировали свадьбу. Поняв, что его подопечному не до игры, Карло был вынужден дать футболисту игровую паузу, заставив журналистов и комментаторов строить разные догадки. Спустя время игрок отменил свадьбу и вскоре пришёл в себя в профессии. Мораль проста: не нужно забывать, что футбол — это не только тактика и отношения внутри коллектива.

Прямо сейчас слишком многое складывается в пользу Кассьерры. Значит, вряд ли он в ближайшее время сбавит в своей высокой продуктивности.