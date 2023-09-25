Полузащитник «Динамо» Чавес: с Личкой комфортно, он говорит по-испански

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес рассказал об адаптации в московском клубе и поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Марцелом Личкой.

«Меня мало что здесь беспокоит. Посвящаю себя исключительно тренировкам. Бывает иногда непросто, поскольку на адаптацию всего этого требуется немного времени. Я надеюсь, что в будущем буду выглядеть как можно лучше. Я приехал в неплохой форме и, надеюсь, что буду продолжать совершенствоваться. Работа с Личкой? Он говорит по-испански — это облегчает коммуникацию. Стараюсь изучить то, что он демонстрирует нам на поле. С ним комфортно», — приводит слова Чавеса Metaratings.

Напомним, 27-летний мексиканец стал игроком «Динамо» в августе 2023 года после перехода из «Пачуки». На счету футболиста пять матчей и одна результативная передача в московской команде.