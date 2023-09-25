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Факел — Рубин 0:1, результат матча 9-го тура РПЛ 25 сентября 2023 года

«Рубин» вырвал победу у «Факела» в концовке матча
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Завершился матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались воронежский «Факел» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Рубин» с минимальным счётом одолел «Факел» — 1:0.

Единственным в матче голом отметился хавбек казанской команды Валентин Вада, забивший на 85-й минуте встречи.

«Факел» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала пять очков за девять матчей. «Рубин» находится на 12-й строчке, заработав девять очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (21).

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
25 сентября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Вада – 85'    
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