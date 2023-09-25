«Рубин» вырвал победу у «Факела» в концовке матча

Завершился матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались воронежский «Факел» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Рубин» с минимальным счётом одолел «Факел» — 1:0.
Единственным в матче голом отметился хавбек казанской команды Валентин Вада, забивший на 85-й минуте встречи.
«Факел» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала пять очков за девять матчей. «Рубин» находится на 12-й строчке, заработав девять очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (21).
- 25 сентября 2023
-
21:35
-
21:33
-
21:31
-
21:22
-
21:21
-
21:15
-
21:10
-
21:03
-
20:59
-
20:54
-
20:53
-
20:44
-
20:43
-
20:30
-
20:28
-
20:20
-
20:09
-
20:05
-
20:00
-
19:48
-
19:46
-
19:30
-
19:26
-
19:26
-
19:22
-
19:17
-
19:14
-
19:00
-
18:53
-
18:51
-
18:32
-
18:30
-
18:28
-
18:28
-
18:16