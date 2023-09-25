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«Фиорентина» готовит для Николаса Гонсалеса новый долгосрочный контракт

«Фиорентина» готовит для Николаса Гонсалеса новый долгосрочный контракт
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Аргентинский вингер Николас Гонсалес в ближайшее время может продлить соглашение с «Фиорентиной». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «фиалки» согласовали все условия нового улучшенного контракта с представителями футболиста. Подписание ожидается в ближайшие несколько дней.

Отмечается, что «Фиорентина» прошедшим летом отклонила предложение в размере € 40 млн по аргентинскому вингеру от «Брентфорда».

В сезоне-2022/2023 Гонсалес провёл 42 матча за «Фиорентину» во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами. Действующий контракт игрока с итальянским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

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