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Паоло Ди Канио: может ли Маккенни играть в основе в «Юве», который борется за скудетто?

Паоло Ди Канио: может ли Маккенни играть в основе в «Юве», который борется за скудетто?
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Бывший итальянский футболист Паоло Ди Канио выразил мнение, что полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни не соответствует уровню туринского клуба.

«Маккенни отдали в аренду «Лидсу», и он внёс свой вклад в их вылет – может ли он быть постоянным игроком команды, которая выигрывает чемпионат? Я не хочу уничтожать игрока и говорить, что он ни на что не способен, но существуют ценности.

В матче с «Сассуоло» (2:4) на поле находились защитник Гатти, хавбеки Миретти и Маккенни. За сколько команд заиграли бы эти трое? Речь не только о тех, что борются за чемпионство. Являются ли они игроками старта для победителей?» – приводит слова Ди Канио Goal.com.

В прошлом году Маккенни выступал за «Лидс» на правах аренды. В текущем сезоне американский хавбек провёл за «бьянконери» пять матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

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