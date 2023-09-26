Аллегри — о матче с «Лечче»: Щенсны является первым номером команды и будет в старте

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что продолжает доверять голкиперу Войцеху Щенсному после ошибок в проигранном матче с «Сассуоло» (2:4).

«С «Сассуоло» была неплохая игра, но мы плохо играли в защите, и допустили единичные непонятные ошибки. В «Ювентусе» мы должны жить с давлением и чувством ответственности.

Гатти должен оставаться спокойным, он только начал свою карьеру. Будут и другие ошибки, возможно, не такие, как в субботу, но они будут случаться.

Щенсны – вратарь европейского уровня, и у него выдался плохой вечер. Войцех является первым номером команды, и он будет играть, однако осознаю, что Маттиа Перин также является важным голкипером», — приводит слова главного тренера Reuters.

Матч «Ювентус» — «Лечче» состоится сегодня. Начало — в 21:45 мск.