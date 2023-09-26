Президент Ла Лиги Тебас: примириться с Флорентино Пересом? Такой возможности нет
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на вопрос о том, возможно ли его примирение со спортивным функционером мадридского «Реала» Флорентино Пересом.
«Примириться с Флорентино Пересом? У нас слишком разные взгляды на то, как должен выглядеть европейский футбол. Нет возможности прийти к соглашению, поскольку неприемлемо, чтобы большие клубы решали, как будут распределяться деньги», — приводит слова Тебаса Madrid Universal в своём «твиттере».
Напомним, ранее президент Ла Лиги неоднократно подвергал критике Переса, в частности за его желание создать Суперлигу. Также Тебас говорил о том, что мадридский клуб функционировал бы лучше при другом президенте.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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