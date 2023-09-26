Игорь Федотов: Иванов выдумал пенальти в ворота «Крыльев». Для судьи ФИФА это не пойми что

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу судейской бригады на матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Сочи» (2:1).

«Если говорить об игре в целом, Иванов её неплохо провёл. Но, к сожалению, он в очередной раз выдумывает какие-то 11-метровые, которые вообще никому непонятны. Футболист «Сочи» сыграл в мяч, после чего случилось игровое столкновение с вратарём. Иванов, находясь в 16 метрах от момента, назначил пенальти. Для арбитра ФИФА 1-й группы это не пойми что. Что происходит с головой у Иванова? Он и так назначения получает еле-еле и в моём рейтинге занимает последнее место. А теперь ещё и выдумывает 11-метровый», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

В состоявшемся 23 сентября матче 9-го тура РПЛ «Крылья Советов» выиграли у «Сочи» со счётом 2:1.