Арбитр Федотов: VAR подарил гол «Краснодару»

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу судейской бригады на матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Уралом» (2:0).

«Здесь работал Мешков. Первый эпизод: второй гол «Краснодара». Помощник арбитра Варанцо Петросян поднял флаг и дал сигнал о «вне игры». VAR изучил эпизод и засчитал гол. Я с этим не согласен, потому что подобные эпизоды у нас уже были и на судейском языке это называется VAR-невмешательство. Это не стопроцентная ошибка помощника, он поднял флаг по своему видению.

По стоп-кадру можно предположить, что офсайд был. У защитника «Урала» торчала бутса, но плечо нападающего «Краснодара» — это крайняя точка. Возможно, последний был за линией офсайда. А раз возникает слово «возможно», это означает, что VAR вмешиваться не нужно. Вместо этого видеоассистенты додумали, что это не «вне игры», и подарили гол «Краснодару». Это ошибка VAR, а не Петросяна», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.