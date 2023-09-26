Тебас: «Манчестер Сити» стал чемпионом 5 раз за 6 лет, у нас чемпионы хотя бы меняются

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на критику о том, что испанский чемпионат — это лига, в которой людям интересны только две команды.
«За последние шесть лет «Манчестер Сити» побеждал в английской Премьер-лиги пять раз, однажды даже со 100 очками. Насколько помню, в минувшем сезоне «Реал» Мадрид не набрал и 80 очков. По крайней мере, за последние несколько лет испанский чемпионат выигрывали «Реал», «Барселона» и «Атлетико», — приводит слова Тебаса Marca.
Напомним, в минувшем сезоне титул Ла Лиги выиграла каталонская «Барселона». В розыгрыше-2021/2022 чемпионата Испании победителем стал мадридский «Реал». В сезоне-2020/2021 чемпионом страны стал «Атлетико» Мадрид.
После шести туров Ла Лиги первое место в турнирной таблице занимает «Барселона», которая набрала 16 очков. На второй строчке расположилась «Жирона», у которой в активе также 16 очков. Мадридский «Реал» занимает третье место, набрав 15 очков.
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