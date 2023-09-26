Агент Азмуна: будем надеяться, что Сердар сможет соперничать с Лукаку

Футбольный агент Арманд Дурн выразил уверенность, что нападающий Сердар Азмун скоро покажет себя в «Роме».
«У Сердара все просто отлично. Он набирает форму, в которой еще никогда не был. Тренируется на максимуме. Будем надеяться, что он сможет соперничать с Лукаку, потому что в данный момент Сердар действительно молодец. Мы очень гордимся тем, как он работает и выкладывается», — приводит слова Дурна «РБ Спорт».
На сборах с «Байером» 28-летний нападающий получил травму левого сухожилия, из-за которой пропустил большую часть подготовки к сезону. Однако это повреждение не помешало его трансферу в «Рому», за которую он уже провел семь минут в матче против «Эмполи» (7:0).
В сезоне-2022/2023 Сердар Азмун провел 33 матча в составе «Байера», в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 12 млн.
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