Агент Азмуна: будем надеяться, что Сердар сможет соперничать с Лукаку

Футбольный агент Арманд Дурн выразил уверенность, что нападающий Сердар Азмун скоро покажет себя в «Роме».

«У Сердара все просто отлично. Он набирает форму, в которой еще никогда не был. Тренируется на максимуме. Будем надеяться, что он сможет соперничать с Лукаку, потому что в данный момент Сердар действительно молодец. Мы очень гордимся тем, как он работает и выкладывается», — приводит слова Дурна «РБ Спорт».

На сборах с «Байером» 28-летний нападающий получил травму левого сухожилия, из-за которой пропустил большую часть подготовки к сезону. Однако это повреждение не помешало его трансферу в «Рому», за которую он уже провел семь минут в матче против «Эмполи» (7:0).



В сезоне-2022/2023 Сердар Азмун провел 33 матча в составе «Байера», в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 12 млн.