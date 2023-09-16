«Рома» — «Эмполи». Ромелу Лукаку угодит Моуринью

17 сентября состоится матч 4-го тура Серии А «Рома» — «Эмполи». Начало — в 21:45 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают преимущество хозяевам: коэффициент на римлян составляет 1.40, а на победу «синих» можно поставить за 8.50. Ставки на ничью принимают за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч «Рома» — «Эмполи» 17 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Рома» — «Эмполи» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 1.95. Ставку на победу римлян с точным счётом 2:0 можно сделать за 6.50.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Италии «Рома» — «Эмполи» (17.06.2023)

В воскресенье «Рома» примет «Эмполи» на «Олимпико» в матче 4-го тура Серии А. Римляне одержали шесть побед подряд в очных встречах с «синими» во всех соревнованиях. Сможет ли команда Жозе Моуринью в очередной раз выиграть у удобного соперника?

«Эмполи» испытывает трудности и подходит к матчу в нижней части турнирной таблицы Серии А. Команда занимает последнее место, не набрав ни одного очка.

Это единственная команда в Серии А, которая подходит к 4-му туру с нулём в графе очков. Более того, «синие» по-прежнему не забили даже гола. При этом оборона пропустила пять мячей.

Как и «Эмполи», «Рома» не слишком удачно начала сезон. В трёх матчах «джаллоросси» набрали всего одно очко. За это время они забили всего четыре мяча, пропустив шесть.

После ничьей с «Салернитаной» (2:2) на «Олимпико» в начале сезона «волки» проиграли несколько встреч подряд — «Вероне» и «Милану». Оба матча закончились с одинаковым счётом 1:2.

Новичок «Ромы» Ромелу Лукаку сыграл всего 20 минут до международного перерыва. Он может выйти в стартовом составе на игру с «Эмполи». Андреа Белотти, который в прошлом сезоне не смог забить в Серии А, в этом сезоне отличился дважды.

Два других гола римлян забили Уссем Ауар и Леонардо Спинаццола. Травмы стали проблемой для команды Моуринью в этом сезоне. Пауло Дибала пропустил последнюю игру, но есть надежда, что он будет готов к воскресенью.

Под вопросом находится участие Сердара Азмуна из-за травмы икры, которую он переживает ещё со времён выступления за «Байер». Также «Рома» не включила иранца в заявку на ЛЕ, хотя пришедший позднее Ромелу в неё попал.

В прошлом сезоне Дибала стал лидером команды по результативности, забив 12 мячей. Абрахам пополнил копилку «волков» восемью голами. Однако Тэмми выбыл из-за травмы. Подписание Лукаку должно решить проблему его отсутствия.

Тренер «Эмполи» Паоло Дзанетти может остаться без вратаря Элия Каприле из-за травмы лодыжки. Кроме того, игру может пропустить нападающий Даниэль Мальдини.

«Рома» должна одержать победу над «Эмполи» с комфортным счётом. Это очень удобный соперник для римлян. Им нужны очки, чтобы выйти из зоны вылета. Предлагаем ставку на победу «волков» с форой (-1.5) за 2.25.

Ставка: победа «Ромы» с форой (-1.5) за 2.25.