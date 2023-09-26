Кухарчук: футбол – моя любимая игра и моё дело

Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук назвал футбол своей любимой игрой и любимым делом. Также футболист пожелал себе и своим близким здоровья.

«Это здоровье себе и всем моим близком людям, которых я люблю. Это долголетие в футболе, потому что это моя любимая игра, это моё дело. Любви во всех её проявлениях, потому что я считаю, что любовь спасёт этот мир. И всегда оставаться самим собой!» — приводит слова Кухарчука «Матч ТВ».

В текущем сезоне 33‑летний футболист принял участие в шести матчах за «Пари НН» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. При этом нижегородский клуб под руководством Сергея Юрана находится в МИР РПЛ на седьмой строчке с 14 очками, одержав четыре победы, сыграв дважды вничью и проиграв три матча.