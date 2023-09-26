Шалимов — о матче «Зенита» с «Локо»: Глушенков проявил высочайший класс, а Касьерра коряга

Российский тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 9-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом». Железнодорожники одержали победу со счётом 2:1.

«Зенит» вернулся к схеме 5-3-2, потому что вернулся Марио. Его не будут ставить в схеме с четырьмя защитниками, он и не так вынослив сейчас, и больше в атаку.

Но в этой схеме в этом матче плохо сыграли два форварда — и Кассьерра, и Изидор. Но если у Кассьерры есть гол за счёт ошибки Морозова (надо не смотреть на мяч, а играть в корпус), то Изидор не показал ничего. Позиция Изидора — когда команда играет в три форварда — крайний нападающий, он там эффективен. Несмотря на гол, большие вопросы к Кассьерре — он обокрал Морозова на фланге и не смог покатить мяч Сергееву на гол. Пас был безобразный, мимо на два метра… Не понимаю, как такое может быть на уровне «Зенита». Это был бы второй гол — и Питер бы дожал. «Зенит» такими моментами дал надежду сопернику.

«Локо» провёл хороший матч — и мог забить больше, когда моментища были у Дзюбы и особенно Баринова в первом тайме. Железнодорожники терпели, заслужили эту победу.

Глушенков провёл отличный матч — гол плюс пас, гол — просто пушка, Кержаков руки не успел поднять.

Второй гол — после аута «Зенита». «Локо» перекрыл все адреса, вылезти в атаку питерцам было сложно и главным было не потерять мяч. Рядом был Алип, не понимаю, почему торопился Круговой — кидается мяч Алипу и тот бьёт в касание на чужую половину поля. Вынос на Барриоса был очень рискованным вариантом, и, пожалуй, самым спорным. Круговой просто поспешил. Не надо было никуда торопиться.

А Глушенков просто красавец, пять баллов — какой пас отдал, внешней стороной стопы, мимо вратаря и на пустые ворота. Это просто мастер-класс для Кассьерры, который не отдал простой пас на Сергеева. То есть Глушенков проявил высочайший класс, а Касьерра просто коряга.

По Дзюбе «Зенит» сыграл грамотно. Артём много выиграл верховой борьбы, с ним прыгал Алип, но «Зенит» хорошо действовал на подборе, карауля эти мячи. Только один раз Пиняев мог убежать, но защитники справились.

По стычке в конце матча. Тикнизян закипел на эмоциях, полез на Вендела. Это всё хорошо, но теперь у «Локо» минус игрок на следующий матч. Зря Тикнизян это сделал. Надо соперникам учитывать, что «Зенит» в таких ситуациях очень опасен — идут споры, провокации, в такой ситуации игроки соперника должны быть очень аккуратны. В целом же это эмоции — и хорошо, что КДК не будет это рассматривать. Тем более, всё закончилось хэппи-эндом — Дзюба расцеловал, по-моему, весь зенитовский состав», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».